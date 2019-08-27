27.08.2019 09:00

За три недели до начала выставки CEDIA Expo компания Pro Audio Technology объявила о появлении трёх новых моделей акустических систем в серии SR.

Чуть больше месяца назад мы писали о SR-12ai и SR-212ai, которые пришли на замену выпускавшимся ранее моделям; теперь к ним добавились SR-25im, SR-6im и SR-26im, а также новое поворотное крепление для монтажа колонок.

Как и громкоговорители, анонсированные ранее, новые «невидимые» колонки будут выпускаться вместо моделей предыдущего поколения: в прайс-листе компании они обозначены буквами SCRS. Появление специального устройства для монтажа сделает процесс установки акустических систем ещё более удобным и простым, обеспечивая возможность вращения колонки на 50 градусов – возможность исключительно полезную, когда речь идёт об аудио системах с поддержкой Dolby Atmos, в которых требуется направлять динамики на слушателя.



Модель SR-25im оснащается 0,75-дюймовым высокочастотным компрессионным драйвером с волноводом и двумя мощными пятидюймовыми длинноходными вуферами. АЧХ системы: 80 Гц – 18 кГц. У более крупной SR-26im (54 Гц – 23 кГц) динамики тоже больше и «солиднее»: 1” компрессионный высокочастотник Ultra-Purity, смонтированный в фирменном рупоре эллиптической формы, и 6,5” басовики. Наконец, модель SR-6im представляет собой «уменьшенную» копию SR-26im c одним низкочастотным динамиком и АЧХ 58 Гц – 31 кГц.



Ещё одной приятной для системных интеграторов новостью станет то, что с выходом новых моделей громкоговорителей Pro Audio Technology сможет предоставить им исчерпывающую информацию об акустических параметрах громкоговорителей, включающую комплексные полярные диаграммы EASE и измерения частотного отклика как на акустической оси, так и в любой другой точке пространства (измерения в любой точке 360˚ сферы). Это позволит с более высокой точностью моделировать акустические параметры будущей системы еще на этапе проектирования.