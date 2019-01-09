09.01.2019 10:45

На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2019 Sony представила новые модели телевизоров BRAVIA MASTER Series: серии ZG9 с поддержкой 8K HDR с полной ковровой LED подсветкой с диагоналями 98 и 85 дюймов, а также BRAVIA OLED-телевизоры серии AG9 с поддержкой 4К HDR с диагоналями 77, 65, 55 дюймов.

Модели серий ZG9 и AG9 оснащены процессором обработки изображения нового поколения X1 Ultimate. Он поддерживает специально разработанную технологию 8K X-Reality PRO, которая повышает качество любого контента до разрешения 8К. К новым специализированным 8К-технология, разработанным для серии ZG9, относятся также Backlight Master Drive с полным спектром локального затемнения и 8K X-tended Dynamic Range PRO. Первая включает в себя сверхплотные LED модули с независимым управлением, которые обеспечивают непревзойдённую контрастность с глубокими тенями и высочайшей яркостью. Вторая использует сохранённую энергию, интеллектуально повышая яркость в тех областях, где это необходимо.

Телевизоры серии ZG9 поддерживают функцию Sound-from-Picture Reality («Звук из Картинки»), которая позволяет отследить источник звука на экране; при просмотре создается впечатление, что звук исходит от объектов, а не из динамиков.