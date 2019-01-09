Большие телевизоры Sony 8K и 4K
На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2019 Sony представила новые модели телевизоров BRAVIA MASTER Series: серии ZG9 с поддержкой 8K HDR с полной ковровой LED подсветкой с диагоналями 98 и 85 дюймов, а также BRAVIA OLED-телевизоры серии AG9 с поддержкой 4К HDR с диагоналями 77, 65, 55 дюймов.
Модели серий ZG9 и AG9 оснащены процессором обработки изображения нового поколения X1 Ultimate. Он поддерживает специально разработанную технологию 8K X-Reality PRO, которая повышает качество любого контента до разрешения 8К. К новым специализированным 8К-технология, разработанным для серии ZG9, относятся также Backlight Master Drive с полным спектром локального затемнения и 8K X-tended Dynamic Range PRO. Первая включает в себя сверхплотные LED модули с независимым управлением, которые обеспечивают непревзойдённую контрастность с глубокими тенями и высочайшей яркостью. Вторая использует сохранённую энергию, интеллектуально повышая яркость в тех областях, где это необходимо.
Телевизоры серии ZG9 поддерживают функцию Sound-from-Picture Reality («Звук из Картинки»), которая позволяет отследить источник звука на экране; при просмотре создается впечатление, что звук исходит от объектов, а не из динамиков.
В моделях AG9 (серия 4К HDR OLED) в дополнение к процессору X1 Ultimate реализована технология Pixel Contrast Booster, усиливающая цвет и контрастность в ярких областях. Процессор улучшает SD- и HD-контент практически до качества 4K HDR и показывает 4К контент с потрясающей чёткостью. Acoustic Surface Audio+ создаёт всеобъемлющий звук, передающийся всей поверхностью экрана, а режим TV Center Speaker Mode даёт возможность использовать телевизор в качестве центрального канала домашнего кинотеатра.
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