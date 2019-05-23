23.05.2019 12:30

Новинка модельного ряда Bose, Home Speaker 300 – самый маленький «умный» громкоговоритель из ассортимента цифровых устройств, выпускаемых компанией: его вес – менее килограмма. Несмотря на это, колонка обладает мощным басом, не уступая своей предшественнице, модели Home Speaker 500.

У двух аудио систем вообще много общего, за исключением размеров и LCD-дисплея, на котором отображаются обложки музыкальных альбомов – у «младшей» модели экран отсутствует. Зато Home Speaker 300 можно подключать к другим смарт-спикерам и саундбарам Bose – для создания мультирум-систем. Малютка поддерживает AirPlay 2 и может использоваться как обычный Bluetooth-громкоговоритель.