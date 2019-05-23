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Bose Home Speaker 300 с Гугл-ассистентом


23.05.2019 12:30

 

 

Новинка модельного ряда Bose, Home Speaker 300 – самый маленький «умный» громкоговоритель из ассортимента цифровых устройств, выпускаемых компанией: его вес – менее килограмма. Несмотря на это, колонка обладает мощным басом, не уступая своей предшественнице, модели Home Speaker 500.

 

У двух аудио систем вообще много общего, за исключением размеров и LCD-дисплея, на котором отображаются обложки музыкальных альбомов – у «младшей» модели экран отсутствует. Зато Home Speaker 300 можно подключать к другим смарт-спикерам и саундбарам Bose – для создания мультирум-систем. Малютка поддерживает AirPlay 2 и может использоваться как обычный Bluetooth-громкоговоритель. 

 

Поддержка Google Assistant – опция, которую от Bose ждали давно: ещё в прошлом году, представляя свои саундбары и «умные» колонки с голосовым управлением посредством Alexa, производитель пообещал, что этим не ограничится. Теперь, используя приложение Bose Music, пользователь может выбрать, услугами какого из голосовых ассистентов воспользоваться.

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