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Bose SoundLink Revolve: Bluetooth-колонка со звуковым охватом в 360 градусов


24.04.2017 14:00

 

 

Компания Bose представила две новые компактные Bluetooth-акустические системы, которые в первую очередь предназначены для использования вне помещений, например, на пикнике.

 

Миниатюрные громкоговорители Bose SoundLink Revolve и Bose SoundLink Revolve+ излучают звуковые волны во всех направлениях, на 360 градусов. Производитель утверждает, что конструкция новинки обеспечивает равномерное звуковое покрытие: если разместить колонку в центре стола, все сидящие вокруг будут слышать её одинаково, без потерь в качестве. Внутри небольшого корпуса размещёны мощный преобразователь и новый запатентованный акустический дефлектор. 

 

Обе модели защищены от воздействия влаги, но не являются полностью водонепроницаемыми, поэтому использовать их, например, в бассейне не стоит. Разница между двумя громкоговорителями – только в размерах. Revolve+ чуть массивнее и, соответственно, мощнее; его элемент питания рассчитан на 16 часов работы, тогда как «младший» SoundLink Revolve продержится без подзарядки лишь 12 часов. Цвет корпуса новинок – чёрный или серый. Начало продаж запланировано на середину мая 2017 года.

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