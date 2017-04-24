Bose SoundLink Revolve: Bluetooth-колонка со звуковым охватом в 360 градусов

24.04.2017 14:00 Компания Bose представила две новые компактные Bluetooth-акустические системы, которые в первую очередь предназначены для использования вне помещений, например, на пикнике. Миниатюрные громкоговорители Bose SoundLink Revolve и Bose SoundLink Revolve+ излучают звуковые волны во всех направлениях, на 360 градусов. Производитель утверждает, что конструкция новинки обеспечивает равномерное звуковое покрытие: если разместить колонку в центре стола, все сидящие вокруг будут слышать её одинаково, без потерь в качестве. Внутри небольшого корпуса размещёны мощный преобразователь и новый запатентованный акустический дефлектор. Обе модели защищены от воздействия влаги, но не являются полностью водонепроницаемыми, поэтому использовать их, например, в бассейне не стоит. Разница между двумя громкоговорителями – только в размерах. Revolve+ чуть массивнее и, соответственно, мощнее; его элемент питания рассчитан на 16 часов работы, тогда как «младший» SoundLink Revolve продержится без подзарядки лишь 12 часов. Цвет корпуса новинок – чёрный или серый. Начало продаж запланировано на середину мая 2017 года. Связанные новости: Что мы увидим на Integrated Systems Russia 2016 - 07.10.2016 12:00 To be fit – Bose Soundsport wireless - 12.07.2016 12:00 Флагманские наушники Bose QuietComfort 35 - 04.07.2016 17:00 Вернуться к списку новостей