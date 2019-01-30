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Bose: технология шумоподавления для автомобилей


30.01.2019 13:45

 

 

Новая система контроля дорожного шума (Road Noise Control, RNC) QuietComfort работает по следующему принципу: она замеряет вибрации корпуса автомобиля, вызванные движением по неровной поверхности, и посылает через динамики установленной аудио системы сигнал, который снижает уровень шума, слышимого пассажирами и водителем.

 

Основные компоненты системы: акселерометры, микрофоны и специальная компьютерная программа, обрабатывающая звуковые сигналы. Новая система особенно эффективна для электромобилей. Предполагается, что она может повлиять на применяемые сегодня методы, призванные уменьшить уровень шума в салоне автомобиля, такие, как дополнительная звукоизоляция корпуса или использование специальных шин.

 

Специалисты Bose заявляют, что QuietComfort RNC может появиться в автомобилях уже к концу 2021 года. 

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