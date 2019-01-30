30.01.2019 13:45

Новая система контроля дорожного шума (Road Noise Control, RNC) QuietComfort работает по следующему принципу: она замеряет вибрации корпуса автомобиля, вызванные движением по неровной поверхности, и посылает через динамики установленной аудио системы сигнал, который снижает уровень шума, слышимого пассажирами и водителем.

Основные компоненты системы: акселерометры, микрофоны и специальная компьютерная программа, обрабатывающая звуковые сигналы. Новая система особенно эффективна для электромобилей. Предполагается, что она может повлиять на применяемые сегодня методы, призванные уменьшить уровень шума в салоне автомобиля, такие, как дополнительная звукоизоляция корпуса или использование специальных шин.