«Босоногий» эксклюзив

18.07.2018 15:00 Shinola – американский дизайн-бренд эксклюзивных аксессуаров для мужчин и женщин. В коллекции компании – предметы, свидетельствующие о высоком статусе их владельцев: часы, сумки, велосипеды, ювелирные изделия, а также аудио компоненты. Недавно Shinola совместно с американским же производителем Barefoot Sound разработала беспроводную полочную акустическую систему. У колонок нет названия, только цифро-буквенное обозначение; розничная цена одной пары составляет 1500 долларов США. Bluetooth-колонки выпускаются в двух цветовых вариантах, с отделкой деревянным шпоном чёрного или натурального цветов, и позиционируются как дополнение к проигрывателю виниловых дисков Runwell, также выпускаемому под маркой Shinola. Двухполосные колонки собираются на фабрике компании Barefoot Sound в Портленде (Орегон). Они оснащаются 1,5-дюймовым мягкокупольным твитером и 6,5-дюймовым вуфером и выпускаются в двух версиях – активной, со встроенным усилителем класса D, и пассивной (4 Ом). АЧХ системы – 60 Гц-22 кГц (+/- 3 дБ) и 40 Гц-22 кГц (-10 дБ) соответственно; возможности подключения – RCA, Au, S/PDIF и USB. Продажа колонок начинается 16 июля, заказ можно разместить на сайте Shinola. Примечание: в переводе с английского фамилия создателя бренда Barefoot означает «босоногий». Связанные новости: «Мимими» для MINISO - 27.02.2018 14:06 KEF и Marcel Wanders – звёздный дуэт - 18.10.2017 13:40 C Seed 262: 2242 доллара за дюйм - 06.07.2017 12:52 Вернуться к списку новостей