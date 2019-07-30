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Braun возвращается на Hi-Fi рынок


30.07.2019 11:05

 

 

Хорошо известная не одному поколению потребителей торговая марка теперь принадлежит новым владельцам: ее купила компания Pure Audio. В ближайшее время в продаже появятся акустические системы классической серии LE, вернее, их современная версия, претерпевшая значительные конструктивные и технологические изменения.

 

Модели этой серии разработал в далёком 1959 году легендарный дизайнер Дитер Рамс (Dieter Rams), ставший впоследствии главой Braun Design. К обновлённым устройствам Braun не имеет никакого отношения: колонки будут производиться по лицензии Procter & Gamble (корпорация стала владельцем аудио бренда в 2005 году, купив его, в свою очередь, у Gillette, которая владела торговой маркой Braun с 1967 года).

 

Pure Audio – крупный британский производитель, широко известный благодаря своей весьма популярной линейке радиоприёмников DAB. Британцы планируют позиционировать колонки LE как продукцию Braun – с узнаваемым логотипом на корпусе; внешне громкоговорители также будут похожи на своих «прародителей». Однако технологически это будет совершенно новый продукт, разработанный конструкторам и инженерами Pure Audio. Подробностей, касающихся характеристик устройства, пока нет. Зато известно, что дебют возрождённых Braun LE состоится на выставке IFA, которая пройдёт в Берлине с 6 по 11 сентября 2019 года.

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