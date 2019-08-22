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Брейгель, Рубенс и Ван Гог


22.08.2019 07:00

 

 

«Магазин искусства» – приложение для телевизоров The Frame, выпускаемых компанией Samsung. В приложении можно выбрать изображение, которое будет отображаться на экране выключенного телевизора.

 

Режим «Картина» – одна из особенностей телевизоров линейки The Frame. Благодаря разработке Samsung чёрный экран превращается в художественную репродукцию. На экране одного телевизора может отображаться несколько произведений искусства, одно за другим.

 

Недавно в подборке «Магазина искусств» появились 22 новые картины, оригиналы которых демонстрируются в бельгийском музейной комплексе «Королевские музеи изящных искусств». Это работы Питера Брейгеля Старшего, Питера Пауля Рубенса, Винсента Ван Гога и других художников, относящиеся к периоду с XV века до наших дней. Всего в приложении для The Frame доступно около 1200 работ из коллекций таких музеев, как Прадо, Галерея Тейт, венская Альбертина и пр. Приложение работает по подписке, за небольшую плату; кроме того, пользователи могут загрузить в телевизор – со смартфона или USB-накопителя – собственные изображения, например, семейные фотографии.

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