20.03.2018 12:32

Компания Legrand, которой с некоторых пор принадлежит торговая марка мультирум-систем Nuvo, представила первый в истории бренда огнестойкий корпус для встраиваемых громкоговорителей. Модель будет выпускаться под условным обозначением NV-BRKIC-BC.

Дополнительные приспособления, подобные новому Nuvo NV-BRKIC-BC, требуются в тех случаях, когда акустические системы встраиваются в стены или потолок, которые должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Для общественных зданий и сооружений, например, больших торговых центров-моллов, офисных зданий и пр., они являются стандартными. В Соединённых Штатах Америки эти требования всё чаще предъявляются и к частным домам, при их строительстве или реновации.