Бренд Nuvo представил огнеупорный корпус для акустических систем
Компания Legrand, которой с некоторых пор принадлежит торговая марка мультирум-систем Nuvo, представила первый в истории бренда огнестойкий корпус для встраиваемых громкоговорителей. Модель будет выпускаться под условным обозначением NV-BRKIC-BC.
Дополнительные приспособления, подобные новому Nuvo NV-BRKIC-BC, требуются в тех случаях, когда акустические системы встраиваются в стены или потолок, которые должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Для общественных зданий и сооружений, например, больших торговых центров-моллов, офисных зданий и пр., они являются стандартными. В Соединённых Штатах Америки эти требования всё чаще предъявляются и к частным домам, при их строительстве или реновации.
Новый аксессуар предназначен для использования со всеми громкоговорителями Nuvo Series, однако его конструкция универсальна и подходит для большинства встраиваемых в потолок моделей акустических систем. Корпус-кожух препятствует передаче нежелательных отзвуков в соседние помещения или между этажами здания. Конструкторы компании утверждают, что на качество звучания акустических систем разработанная ими новинка также оказывает положительное влияние, создавая однородное воздушное пространство за каждой колонкой. Размеры NV-BRKIC-BC – 45,5 см х 46,6 см х 12,7 см.
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