Как известно, чтобы получить в домашних условиях объёмный звук, записанный в современных 3D форматах, например, Dolby Atmos, требуется специальное оборудование – громкоговорители, ресиверы и пр. Команда специалистов из исследовательского департамента BBC, а также учёные из нескольких британских университетов (Суррея, Салфорда и Саутгемптона), обнародовала результаты своих научных изысканий, согласно которым положение дел может измениться в самое ближайшее время. Разработанная ими технология «объектно-ориентированных медиа» позволяет воспроизводить звук вне зависимости от того, какие электронные устройства используются и как они расположены внутри помещения. Звук раскладывается на некие «составляющие», а затем интеллектуальная система снова «собирает» его в единое целое – если подобное определение применимо в данном контексте – с учётом используемых динамиков и их локации.