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Британские учёные о 3D аудио: революция не за горами!


20.09.2018 13:00

 

 

Исследователи из проекта с условным названием S3A заявили, что нашли способ воспроизводить трёхмерные аудио эффекты с помощью динамиков, встроенных в обычные смартфоны или планшеты.

 

Как известно, чтобы получить в домашних условиях объёмный звук, записанный в современных 3D форматах, например, Dolby Atmos, требуется специальное оборудование – громкоговорители, ресиверы и пр. Команда специалистов из исследовательского департамента BBC, а также учёные из нескольких британских университетов (Суррея, Салфорда и Саутгемптона), обнародовала результаты своих научных изысканий, согласно которым положение дел может измениться в самое ближайшее время. Разработанная ими технология «объектно-ориентированных медиа» позволяет воспроизводить звук вне зависимости от того, какие электронные устройства используются и как они расположены внутри помещения. Звук раскладывается на некие «составляющие», а затем интеллектуальная система снова «собирает» его в единое целое – если подобное определение применимо в данном контексте – с учётом используемых динамиков и их локации.

 

Сами исследователи описывают технологию как «систему окружающего звучания без путаницы проводов и дорогих колонок», которая обеспечивает «захватывающие ощущения и произведёт революцию в индустрии домашних развлечений». Учёные предполагают, что эффект объёмного звучания тем полнее, чем больше устройств подключено, и в настоящий момент проводят соответствующие тесты.

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