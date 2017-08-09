Запатентованный супер-линейный входной буфер с низким уровнем шума – совместная разработка конструкторов Bryston и инженера доктора Саломи (Salomie). Он значительно снижает уровень шума и искажений. В новой модели улучшена фильтрация радиопомех. Предусилитель BP-17³ имеет расширенные опции подключения, в том числе по две пары XLR и RCA выходных разъёмов, благодаря чему можно создавать системы разной конфигурации, подключая к предусилителю самые разнообразные компоненты, в том числе линейный процессор, записывающее устройство, усилитель для наушников Bryston BHA-1 или любой другой. Кроме того, есть две пары балансных входов и пять пар входов RCA.