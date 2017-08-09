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Bryston: новый предусилитель BP-173 серии Cubed


09.08.2017 10:30

 

 

В новой модели применена запатентованная входная схема Salomie. Кроме того, предусилитель Bryston BP-173 имеет новую расширенную конфигурацию входов/ выходов.

 

Запатентованный супер-линейный входной буфер с низким уровнем шума – совместная разработка конструкторов Bryston и инженера доктора Саломи (Salomie). Он значительно снижает уровень шума и искажений. В новой модели улучшена фильтрация радиопомех. Предусилитель BP-17³ имеет расширенные опции подключения, в том числе по две пары XLR и RCA выходных разъёмов, благодаря чему можно создавать системы разной конфигурации, подключая к предусилителю самые разнообразные компоненты, в том числе линейный процессор, записывающее устройство, усилитель для наушников Bryston BHA-1 или любой другой. Кроме того, есть две пары балансных входов и пять пар входов RCA. 

 

По запросу новинка может быть оснащена встроенным ЦАП высокого разрешения, фонокорректором премиального уровня, а также двумя этими модулями сразу. Дополнительно предусилитель может компоноваться пультом дистанционного управления BR-2, дающим пользователю возможность выбирать источники, менять уровень громкости и пр. Интеграция с практически любой системой управления возможно по RS232. Цвет корпуса новинки – чёрный или серебристый, ширина лицевой панели – 43 или 48 см. Поставки Bryston BP-173 начнутся в сентябре 2017 года.

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