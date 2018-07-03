Astell&Kern: серия A&future

03.07.2018 16:00 В мае 2018 года на выставке High End в Мюнхене компания Astell&Kern представила новую серию аудио компонентов A&futurа. А не так давно на российском рынке появилась первая модель серии, Hi-Fi плеер SE100. Благодаря восьмиядерному процессору Octa-core новинка имеет расширенный функционал, требует мало времени для загрузки, быстро передаёт файлы и работает без задержек и подвисаний. Чистое и сбалансированное звучание достигается с помощью восьмиканального цифро-аналогового преобразователя SABRE ES9038 Pro, работающего в четырёхканальном режиме. A&futura SE100 поддерживает нативное побитное воспроизведение DSD-файлов разрешения до 11,2 МГц. При выходном напряжении 4,1 В на балансном выходе уровень шумов A&futura SE100 крайне низок; соотношение сигнал/шум составляет 123 дБ. При небалансном подключении (напряжение 2 В) этот показатель остаётся на уровне 122 дБ. Благодаря использованию тактового генератора фемто-класса SE100 преобразует цифровой сигнал в музыку с точнейшей синхронизацией всех инструментов и вокала и максимально достоверной передачей атмосферы. Плеер оснащается пятидюймовым экраном высокого разрешения и имеет улучшенный интерфейс. Заряд аккумулятора хватает на 11 часов. Средняя розничная цена плеера в России составляет 119990 рублей. Связанные новости: Наушники Billie Jean от Astell&Kern - 04.06.2018 15:37 Итоги премии Top High End 2018 - 16.04.2018 12:00 Astell&Kern: новый портативный плеер KANN - 13.06.2017 12:01 «Доступный» плеер Astell&Kern - 04.08.2016 17:00 Astell&Kern AK300- расширяя горизонты - 11.07.2016 12:00 Вернуться к списку новостей