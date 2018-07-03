ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Astell&Kern: серия A&future


03.07.2018 16:00

 

 

В мае 2018 года на выставке High End в Мюнхене компания Astell&Kern представила новую серию аудио компонентов A&futurа. А не так давно на российском рынке появилась первая модель серии, Hi-Fi плеер SE100.

 

Благодаря восьмиядерному процессору Octa-core новинка имеет расширенный функционал, требует мало времени для загрузки, быстро передаёт файлы и работает без задержек и подвисаний. Чистое и сбалансированное звучание достигается с помощью восьмиканального цифро-аналогового преобразователя SABRE ES9038 Pro, работающего в четырёхканальном режиме. A&futura SE100 поддерживает нативное побитное воспроизведение DSD-файлов разрешения до 11,2 МГц. 

 

При выходном напряжении 4,1 В на балансном выходе уровень шумов A&futura SE100 крайне низок; соотношение сигнал/шум составляет 123 дБ. При небалансном подключении (напряжение 2 В) этот показатель остаётся на уровне 122 дБ. Благодаря использованию тактового генератора фемто-класса SE100 преобразует цифровой сигнал в музыку с точнейшей синхронизацией всех инструментов и вокала и максимально достоверной передачей атмосферы.

 

Плеер оснащается пятидюймовым экраном высокого разрешения и имеет улучшенный интерфейс. Заряд аккумулятора хватает на 11 часов. Средняя розничная цена плеера в России составляет 119990 рублей.

Связанные новости:
 Наушники Billie Jean от Astell&Kern - 04.06.2018 15:37
 Итоги премии Top High End 2018 - 16.04.2018 12:00
 Astell&Kern: новый портативный плеер KANN - 13.06.2017 12:01
 «Доступный» плеер Astell&Kern - 04.08.2016 17:00
 Astell&Kern AK300- расширяя горизонты - 11.07.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007