Burmester: чего не хватало немецким бюргерам

17.05.2019 12:30 Немецкая компания Burmester проводит серию презентаций для поклонников бренда, на которых знакомит деловых партнёров, специализированную прессу и потенциальных покупателей продукции категории Home Audio с новейшими моделями фирменной серии Signature. Для демонстрации самых престижных моделей из тех, что были выпущены за более чем четыре десятилетия существования компании, выбрана соответствующая локация – замок Gross Rietz в окрестностях Бранденбурга, в часе езды от Берлина. Замок построен в конце XVII века, а поводом для рекламной акции стало приобретение его владельцем аудио системы, в которую вошли компоненты серии Signature: громкоговорители BС350 (их стоимость составляет 220 тысяч евро за пару) и моноусилители 159 (140 тысяч евро за пару). Это первая покупка моделей Signature Line частным лицом. Владелец исторической собственности также приобрёл первый серийно произведенный проигрыватель виниловых дисков Burmester Signature 175. Генеральный директор Burmester Андреас Хенке считает появление в ассортименте компании серии Signature Line важной вехой в истории бренда: «Разработка заняла три долгих года, а ручная сборка одной пары ВС350 занимает неделю. Но теперь мы как никогда близко подошли к достижению идеального звучания вашей любимой музыки». Модели новой линейки можно приобрести и в России; доставка будет осуществлена в четвёртом квартале 2019 года. Связанные новости: Больше Burmester’ов, хороших и разных - 19.02.2019 11:40 В новый год – с новым интерьером - 17.12.2018 13:30 Burmester 175: виниловый проигрыватель к 40-летию бренда - 31.05.2017 12:00 Burmester 113: компактный ЦАП прибыл в Россию - 29.05.2014 12:00 Вернуться к списку новостей