Домашняя техника C SEED: телевизор с диагональю 7,6 м

11.07.2019 11:30 Компания C SEED заявила о создании «самого большого в мире всепогодного телевизора». Его диагональ – 301 дюйм, или 7,6 метра, корпус сделан из титана и углеродного волокна; телевизор можно устанавливать на улице, вне жилых помещений. Это не первый рекорд C SEED: некоторое время назад компания выпустила модель с диагональю 201 дюйм (чуть более 5 метров).

Рабочая поверхность гигантского телевизора образована семью LED-панелями. Характеристики устройства: яркость 4500 нит, контрастность 4500:1, глубина цвета 48 бит. Смотреть ТВ-программы и фильмы можно даже в условиях прямого попадания на экран солнечного света. Новинка поддерживает разрешение 4K, способна отображать 281 триллион цветов – за это «отвечают» почти четыре миллиона (3956736) светодиодов. Звуковая составляющая устройства – шесть широкополосных динамиков и три сабвуфера (общая выходная мощность – 2700 Вт).

В неактивном состоянии телевизор «хранится» в специальном кейсе, который убирается под пол. Нажатие кнопки на пульте управления активирует систему: кейс автоматически выдвигается и раскрывается, превращаясь в стойку с экраном. Розничная цена устройства – около полутора миллионов долларов США. В настоящее время компания-производитель принимает предзаказы; ожидается, что поставки начнутся в середине 2020 года.