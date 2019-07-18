18.07.2019 09:00

Новый стерео предусилитель McIntosh C53 оснащён цифровым аудио модулем, предусматривающим возможность апгрейда. В отличие от интегральных усилителей, выпускаемых под маркой McIntosh, C53 – первый из фирменных продуктов бренда, где использован новый, более продвинутый DA2.



Он создан на базе предыдущей модели DA1 и обладает расширенным набором возможностей. В дополнение к тем же вариантам подключения, что и DA1 (по паре коаксиальных и оптических входов, один USB-вход с поддержкой DXD до 384 кГц и один MCT-разъем для использования с фирменными SACD/CD-транспортами), в DA2 добавили HDMI ARC (только аудио) вход. Это позволяет подключать его к совместимым телевизорам с HDMI (ARC) выходам.



Новый предусилитель поддерживает многоканальные аудиоформаты от Dolby и DTS. Восьмиканальный 32-разрядный ЦАП аудиофильского уровня обеспечивает улучшенный по сравнению с DA1 динамический диапазон.