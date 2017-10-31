Домашняя техника Cabasse: напольный громкоговоритель Murano Alto

31.10.2017 13:04 В ассортименте французского производителя акустических систем Cabasse появилась новая модель – напольная колонка Murano Alto. Громкоговоритель оснащён коаксиальным СЧ/ВЧ драйвером – такой же используется в модели l’Océan, – и двумя вуферами с сотовыми мембранами, как во флагманской La Sphère. Вогнутая мембрана с сотовой структурой обеспечивает дополнительную жёсткость. АЧХ системы 32 Гц – 24 кГц, пиковая мощность 1200 Вт. У новинки три фазоинверторных порта, длинных и изгонутых, направленных в пол. Для того, чтобы изменить звучание колонки в зависимости от акустики помещения и музыкальных предпочтений слушателя, один из портов можно заткнуть. Высота Cabasse Murano Alto – 102 см, ширина – 27 см. Колонка выпускается в трех вариантах отделки: белый лак, чёрный или красное дерево. Вернуться к списку новостей