15.03.2019 13:00

Три новых сабвуфера Klipsch серии SPL появились в продаже в России. Новинки различаются размерами корпуса и басового динамика. Мощность встроенного усилителя класса D – от 200 до 400 Вт.

Корпуса сабвуферов выполнены из MDF, отделка – под натуральное дерево (цвет Ebony). Щелевой фазоинвертор выведен на переднюю панель под фирменным вуфером с диффузорами Cerametallic; благодаря этом низкие частоты распространяются в помещении более равномерно. Имеется возможность подключить беспроводной комплект Klipsch WA-2.