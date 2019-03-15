Cабвуферы Klipsch SPL
Три новых сабвуфера Klipsch серии SPL появились в продаже в России. Новинки различаются размерами корпуса и басового динамика. Мощность встроенного усилителя класса D – от 200 до 400 Вт.
Корпуса сабвуферов выполнены из MDF, отделка – под натуральное дерево (цвет Ebony). Щелевой фазоинвертор выведен на переднюю панель под фирменным вуфером с диффузорами Cerametallic; благодаря этом низкие частоты распространяются в помещении более равномерно. Имеется возможность подключить беспроводной комплект Klipsch WA-2.
Характеристики моделей: SPL-100 оснащён 10-дюймовым низкочастотным динамиком, 200-ваттным усилителем и работает в диапазоне 27 – 125 Гц; SPL-120 – 12-дюймовый драйвер, мощность 300 Вт, АЧХ 24-125 Гц. «Старшая» модель SPL-150 (15” / 400 Вт) работает в диапазоне частот от 18 Гц и способна с лёгкостью озвучить большое помещение.
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