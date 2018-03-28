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Cambridge Audio: флагманская серия Edge


28.03.2018 14:49

 

 

Британская компания представила новую флагманскую серию аудиокомпонентов Edge. Выпуск новой линейки прирочен к 50-летию бренда.

 

Edge от Cambridge Audio – это интегральный усилитель Edge A, предусилитель/сетевой плеер Edge NQ и усилитель мощности Edge W. На разработку новой серии потребовалось три года. Своё название линейка получила в честь профессора Гордона Эджа (Gordon Edge), одного из основателей компании, изобретателя первой модели, выпущенной под торговой маркой Cambridge Audio, интегрального усилителя P40.

 

Уникальная технология усиления класса XA обеспечивает качество звучания класса A, но с более высокой производительностью. Благодаря обновлённой потоковой платформе Cambridge StreamMagic, собственной разработке компании, улучшена совместимость компонентов и расширено число поддерживаемых источников и приложений, включая AirPlay, Spotify Connect, Chromecast и TIDAL. Кроме того, Edge поддерживает Bluetooth aptX HD. В продаже модели новой серии появятся в июне 2018 года. 

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