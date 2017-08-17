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Cambridge Audio: универсальный Blu-ray проигрыватель CXUHD


17.08.2017 15:00

 

 

Компания Cambridge Audio выпустила UHD Blu-ray проигрыватель, получивший название CXUHD. Новинка поддерживает практически все известные аудио и видео форматы.

 

Устройство воспроизводит UHD диски, записанные в HDR10 и Dolby Vision, а также DVD Audio и Super Audio CD, и работает с кодеками HEVC, H.264, VP9 4K, Hi10P и многими другими. Плеер оснащён двумя портами USB 3.0, двумя HDMI выходами, имеет основной порт 2.0 и второй 1.4 аудио порт для подключения AV-ресиверов предыдущих поколений. Имеется также вход HDMI 2.0, который можно использовать для подключения Chromecast, Amazon Fire и Apple TV.

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