Устройство воспроизводит UHD диски, записанные в HDR10 и Dolby Vision, а также DVD Audio и Super Audio CD, и работает с кодеками HEVC, H.264, VP9 4K, Hi10P и многими другими. Плеер оснащён двумя портами USB 3.0, двумя HDMI выходами, имеет основной порт 2.0 и второй 1.4 аудио порт для подключения AV-ресиверов предыдущих поколений. Имеется также вход HDMI 2.0, который можно использовать для подключения Chromecast, Amazon Fire и Apple TV.