Campfire Audio: совершенство звука

28.12.2018 12:20 Компания Campfire Audio выпустила две новые модели наушников: внутриканальные Solaris и Andromeda S. Обе новинки скоро появятся в российских специализированных магазинах. Снаружи Solaris имеют золотое напыление, комплектуются кабелем, свитым из четырёх проводов с медными жилами, который подключается к наушникам бериллиево-медными штекерами MMCX. Внутри – два излучателя с уравновешенным якорем, установленные в паре с запатентованной демпферной TAEC-камерой, а также арматурный излучатель с открытой задней частью. 10-миллиметровый динамик с ADLC-диафрагмой оптимизирован с помощью камеры настроенной полярности. Наушники воспроизводят звук в частотном диапазоне от 5 Гц до 20 кГц. Вторая новинка не является принципиально новой разработкой Campfire Audio: Andromeda S выпущена ограниченным тиражом и отличается от базовой модели некоторыми усовершенствованиями. Корпус наушников выполнен из отполированной до блеска нержавеющей стали (в предыдущей модели он был алюминиевым); благодаря новому материалу звук стал более глубоким и мягким. Внутри установлены пять арматурных драйверов и особая акустическая камера с фирменной системой TAEC – она обеспечивает высокое качество звучания с отличной детализацией. АЧХ: 10 Гц – 28 кГц. Связанные новости: Динамические наушники Atlas от Campfire Audio - 10.07.2018 10:00 Закрытые наушники Cascade от Campfire - 14.02.2018 13:50 Campfire Audio: наушники из США - 20.06.2017 10:59 Вернуться к списку новостей