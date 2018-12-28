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Campfire Audio: совершенство звука


28.12.2018 12:20

 

 

Компания Campfire Audio выпустила две новые модели наушников: внутриканальные Solaris и Andromeda S. Обе новинки скоро появятся в российских специализированных магазинах.

 

Снаружи Solaris имеют золотое напыление, комплектуются кабелем, свитым из четырёх проводов с медными жилами, который подключается к наушникам бериллиево-медными штекерами MMCX. Внутри – два излучателя с уравновешенным якорем, установленные в паре с запатентованной демпферной TAEC-камерой,  а также арматурный излучатель с открытой задней частью. 10-миллиметровый динамик с ADLC-диафрагмой оптимизирован с помощью камеры настроенной полярности. Наушники воспроизводят звук в частотном диапазоне от 5 Гц до 20 кГц.

 

Вторая новинка не является принципиально новой разработкой Campfire Audio: Andromeda S выпущена ограниченным тиражом и отличается от базовой модели некоторыми усовершенствованиями. Корпус наушников выполнен из отполированной до блеска нержавеющей стали (в предыдущей модели он был алюминиевым); благодаря новому материалу звук стал более глубоким и мягким. Внутри установлены пять арматурных драйверов и особая акустическая камера с фирменной системой TAEC – она обеспечивает высокое качество звучания с отличной детализацией. АЧХ: 10 Гц – 28 кГц.

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