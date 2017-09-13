13.09.2017 10:59

В ассортименте немецкой компании Canton появились две новые модели напольных акустических систем, открывающие новые возможности использования активных колонок.

У новинок – флагманской модели C-500 Aktive и более доступной по цене GLE496.2 BT SET – имеется общая уникальная особенность: в громкоговорители интегрирован усилитель с расширенными коммутационными и функциональными свойствами. Наряду с традиционным интерфейсом Bluetooth 3.0, поддерживающим передачу файлов высокого разрешения (технология AptX), предлагается полноценная HDMI-коммутация: 3 входа и 1 выход, с поддержкой обратного аудиоканала ARC. Это означает возможность коммутации видеосигналов форматов 3D и 4K и декодирования многоканальных звуковых форматов, таких, как Dolby Digital и DTS. Колонки оснащены соответствующими декодерами.

Обе модели имеют мощность 300 Вт и трёхполосную конструкцию. Есть обычные цифровые входы: оптический и коаксиальный, а также аналоговый вход RCA. В C-500 Aktive установлены СЧ- и НЧ-динамики с титановыми диафрагмами, порт фазоинвертора направлен вниз. У динамиков GLE496.2 BT SET диафрагма из алюминия, а щелевой порт фазоинвертора расположен на тыловой стороне.