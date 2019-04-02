Canton: мультизонная серия Smart
Компания Canton представляет новые модели мультизонных акустических систем серии Smart. Особенность колонок этой серии – возможность объединения в группы с другими компонентами линейки.
Например, саундбар Smart может работать в беспроводном режиме в комплекте с аудиосистемами Smart Vento. Если требуется собрать полностью беспроводный домашний кинотеатр премиального класса, комплект можно дополнить двумя Smart Soundbox 3 – они будут использоваться в качестве тыловых каналов. В эту же группу сопряжённых компонентов можно добавить беспроводной сабвуфер Smart Sub 8: цифровой усилитель мощностью 200 Вт в сочетании с НЧ-динамиком 22 см позволяет получить глубокий бас. Компактные активные Smart Soundbox 3 с интегрированным медиаплеером Chromecast можно использовать и отдельно, как стерео пару, и как фронтальные каналы или каналы объёмного звучания.
Благодаря мультизонным громкоговорителям Canton Smart можно воспроизводить аудио контент только в одном помещении дома – или одновременно в нескольких. Процесс воспроизведения контролируется c помощью приложения Google Home. В числе новых компонентов серии Smart – две модели саундбаров, Soundbar 10 (с декодером Dolby Atmos, ширина 100 см) и Soundbar 9 (Dolby Digital, DTS, ширина 90 см), активные беспроводные акустические системы Smart Soundbox 3 и активный беспроводный сабвуфер Smart SUB 8.
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