Например, саундбар Smart может работать в беспроводном режиме в комплекте с аудиосистемами Smart Vento. Если требуется собрать полностью беспроводный домашний кинотеатр премиального класса, комплект можно дополнить двумя Smart Soundbox 3 – они будут использоваться в качестве тыловых каналов. В эту же группу сопряжённых компонентов можно добавить беспроводной сабвуфер Smart Sub 8: цифровой усилитель мощностью 200 Вт в сочетании с НЧ-динамиком 22 см позволяет получить глубокий бас. Компактные активные Smart Soundbox 3 с интегрированным медиаплеером Chromecast можно использовать и отдельно, как стерео пару, и как фронтальные каналы или каналы объёмного звучания.