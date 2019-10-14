Canyon: беспроводной динамик-трансформер

14.10.2019 10:00

Компания Canyon выпустила беспроводной динамик-трансформер CNS-CBTSP4GBL. Колонка состоит из нескольких секций, каждая из которых вращается на 360°, что позволяет придать портативному громкоговорителю разную форму.

Аудио система совместима со всеми типами мультимедийных устройств; её можно подключать по Bluetooth (5.0), с помощью AUX кабеля или слушать музыку с карты micro SD.

Устройство оснащается двумя трёхваттными динамиками. Благодаря функции Handsfree можно принимать звонки и общаться с друзьями по громкой связи. Вес устройства – 150 г. Аккумулятор мощностью 800 мАч обеспечивает работу колонки без подзарядки в течение пяти часов. Каждый покупатель Canyon CNS-CBTSP4GBL бесплатно получает трёхмесячную подписку на сервис Яндекс.Музыка.