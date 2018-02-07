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CD-накопитель Trigon Chronolog


07.02.2018 16:15

 

 

На российском High End рынке появилась уникальная новинка – музыкальный аудио проигрыватель  с накопителем Trigon Chronolog производства немецкой компании Trigon Elektronik GmbH.

 

Trigon Chronolog – это CD плеер с функциями стримера; он позволяет проигрывать музыкальные компакт диски и видео диски, скачивать аудио контент из интернета и архивировать информацию. Проигрыватель оснащён внутренним бесшумным накопителем SSD типа ёмкостью 64Gb. Устройство поддерживает самые разнообразные форматы: wav, mp3, flac, aac, strm и многие другие; осуществляет бескомпрессионную запись в форматах wav или flac для экономии дискового пространства.

 

Доступ и интеграция данных в сети PnPClient осуществляется без посторонних апсэмплингов. Доступны радио поиск по артистам и жанрам и функция менеджера файлов и плейлистов с выводом информации на экран. Графический интуитивный интерфейс плеера адаптирован для всех беспроводных и мобильных устройств.

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