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CE Pro: «…без HAI нас бы не было...»


17.07.2019 12:15

 

 

Руководители специализированного интернет-издания CE Pro, публикующего новостные и аналитические материалы из области аудио/видео/электронных инсталляций, опубликовали заявление в поддержку компании Home Automation Inc., некоторое время назад ставшей собственностью Leviton.

 

Предыстория такова: в 2012 году Leviton купил компанию Home Automation Inc. (HAI), производителя решений в сфере домашней автоматизации, одного из основных игроков рынка системной интеграции с начала 1980-х годов. Сегодня HAI по сути мертва: руководством Leviton принято окончательное решение о её ликвидации.

 

В свою очередь HAI в 1994 году основала издательство EH Publishing. Один из его проектов, получивший название Electronic House, за эти годы превратился из чёрно-белого журнала с двумя тысячами подписчиков во всемирно известное, популярное и одно из самых авторитетных изданий, пишущих обо всём, что связано с домашней автоматизацией, заказными электронными инсталляциями и пр. Из других проектов EH Publishing отметим ChannelPro и Live Sound International.

 

Нынешние сотрудники CE Pro и его создатели долгое время работали в EH Publishing. Происходящее вынудило их поделиться своим отношением к действиям Leviton и отдать дань уважения компании, которая сделала возможным существование их информационного ресурса.

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