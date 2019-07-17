17.07.2019 12:15

Руководители специализированного интернет-издания CE Pro, публикующего новостные и аналитические материалы из области аудио/видео/электронных инсталляций, опубликовали заявление в поддержку компании Home Automation Inc., некоторое время назад ставшей собственностью Leviton.



Предыстория такова: в 2012 году Leviton купил компанию Home Automation Inc. (HAI), производителя решений в сфере домашней автоматизации, одного из основных игроков рынка системной интеграции с начала 1980-х годов. Сегодня HAI по сути мертва: руководством Leviton принято окончательное решение о её ликвидации.



В свою очередь HAI в 1994 году основала издательство EH Publishing. Один из его проектов, получивший название Electronic House, за эти годы превратился из чёрно-белого журнала с двумя тысячами подписчиков во всемирно известное, популярное и одно из самых авторитетных изданий, пишущих обо всём, что связано с домашней автоматизацией, заказными электронными инсталляциями и пр. Из других проектов EH Publishing отметим ChannelPro и Live Sound International.



Нынешние сотрудники CE Pro и его создатели долгое время работали в EH Publishing. Происходящее вынудило их поделиться своим отношением к действиям Leviton и отдать дань уважения компании, которая сделала возможным существование их информационного ресурса.