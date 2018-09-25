CEDIA 2018: тренды года

25.09.2018 08:00 Выставка CEDIA Expo, недавно завершившая свою работу в американском городе Сан-Диего, выявила несколько главных трендов в развитии рынка домашней автоматизации. Наиболее перспективными являются, в частности, 8K, KNX и решения по управлению освещением, основанные на максимальном использовании дневного света. В центре внимания посетителей и участников выставки оказались 8K LED дисплеи больших диагоналей. «Гвоздём программы» стали сразу две модели – The Wall от Samsung и система дисплеев Sony Crystal LED (CLEDIS). Особого упоминания заслуживает и серия QLED 8K телевизоров Samsung выпуска 2018 года. Повышенный интерес к 8K отмечается и на рынке видеопроекторов, где сейчас лидирует JVC с технологией E-shift. Умные дома на базе KNX очень популярны в Европе, но не в США, однако на прошедшей выставке интерес к ним оказался чрезвычайно велик. Control4 представил более 100 новых KNX решений; известно, что Savant намеревается значительно расширить своё сотрудничество с KNX. Сама CEDIA также планирует ввести в образовательную программу несколько новых курсов, посвящённых этому протоколу. Демо-пространство, оснащённое усилиями Lutron и Ketra (последняя не так давно стала частью Lutron Electronics), оказалось одним из самых посещаемых в дни выставки. Внедрение проектов на базе решений двух брендов началось менее полугода назад, однако результат уже превзошёл все ожидания. Возможности, которые появляются у дизайнера или инсталлятора в результате совместного использования системы управления освещением Lutron HomeWorks Q и программного продукта Ketra Design Studio, оказались весьма впечатляющими. Выставка вообще оказалась рекордной по числу совместных «выступлений»: объединённые разработки Sonos и Sonance, партнёрство Sony с IMAX и Netflix… Производители всё чаще обращаются к своим «партнёрам по цеху», стремясь создать как можно более функциональный и эффективный продукт. В заключение стоит напомнить, что в следующем году CEDIA Expo переедет в Денвер (Колорадо). Даты уже известны: выставка пройдёт с 10 по 12 сентября. Связанные новости: Sonance: 35 лет на рынке - 17.09.2018 14:00 10-дюймовые тачскрины URC - 17.09.2018 08:00 CEDIA выкупила The Cinema Designer - 31.08.2018 08:00 Новый усилитель Sonos Amp - 30.08.2018 12:00 Lutron Electronics приобрёл световую компанию Ketra - 18.04.2018 18:00 Loewe: первый KNX модуль для телевизоров - 22.03.2018 15:51 Вернуться к списку новостей