28.08.2019 11:35

В планах Harman Luxury Audio привезти на выставку аудио-ресивер для системы конфигурации 9.1.6, показать встраиваемый в потолок громкоговоритель «выдающегося качества», а также представить множество других новинок.



На стендах будут демонстрироваться более двух десятков аудио продуктов шести ведущих марок, входящих в группу Harman Luxury Audio: Arcam, JBL, Mark Levinson, Lexicon и Revel. Слово «стендах» – не ошибка; в этом году Harman планирует организовать сразу три выставочные зоны вместо одной, что позволит компании продемонстрировать решения для потребителей с разным уровнем доходов.



В первом из демозалов разместится домашний кинозал с системой 9.1.6; в двух других будут демонстрироваться комплекты 7.1.4. В числе ожидаемых новинок – 16-канальный процессор и первый рассчитанный на подобную систему аудио-видео ресивер, а также обновлённая потолочная акустика SCL-3, которая «умеет то, что не по силам ни одному из аналогичных громкоговорителей из представленных на рынке». Что именно? Узнаем в сентябре.