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CEDIA выбирает Trinnov и Procella


11.03.2019 12:35

 

 

Продукция компаний Trinnov Audio и Procella Audio будет установлена в новом здании штаб-квартиры корпорации CEDIA в Индиане, США.

 

Аудио-видео предусилитель/процессор Trinnov Audio Altitude32 станет «сердцем» домашнего кинотеатра. С поддержкой 32 дискретных каналов Dolby Atmos (30 каналов DTS:X Pro – эта возможность появится в ближайшее время), системой акустической коррекции Trinnov Optimizer, запатентованной технологией Remapping и возможностью расширения системы до 48 и 64 каналов – при использовании дополнительного процессора Altitude48 – Trinnov Altitude32 является одной из самых мощных и продвинутых платформ. 

 

Референсный кинозал CEDIA оборудуют также громкоговорителями Procella Audio. Конфигурация системы: 11.4.8, 30 каналов. Используемые модели: Procella P815 (х3) – левый/центральный/правый каналы, Procella P6V (х8) – каналы окружающего звучания, Procella P8iW (х8) – потолочная акустика. Сабвуферы (х4): Procella P18. Суммарная выходная мощность системы – 19200 Вт.

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