Продукция компаний Trinnov Audio и Procella Audio будет установлена в новом здании штаб-квартиры корпорации CEDIA в Индиане, США.

Аудио-видео предусилитель/процессор Trinnov Audio Altitude32 станет «сердцем» домашнего кинотеатра. С поддержкой 32 дискретных каналов Dolby Atmos (30 каналов DTS:X Pro – эта возможность появится в ближайшее время), системой акустической коррекции Trinnov Optimizer, запатентованной технологией Remapping и возможностью расширения системы до 48 и 64 каналов – при использовании дополнительного процессора Altitude48 – Trinnov Altitude32 является одной из самых мощных и продвинутых платформ.