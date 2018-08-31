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CEDIA выкупила The Cinema Designer


31.08.2018 08:00

 

 

Название первого в мире интерактивного веб-инструмента для проектирования домашних кинозалов TCD (The Cinema Designer) теперь расшифровывается по-новому: слово 'cinema' заменила аббревиатура CEDIA (Ассоциация конструкторов и инсталляторов заказных электронных систем).

 

CEDIA объявила о приобретении The Cinema Designer, созданного дизайнером домашних кинозалов Гаем Синглтоном Guy Singleton) и впервые представленного специалистам в области так называемых заказных электронных инсталляций в 2016 году. «Облачный» TCD позволяет быстро и без утомительных поисков нужных данных (3d-модели, технические характеристики, габариты и пр.) создать проект домашнего кинозала, рассчитав стоимость используемых компонентов и подготовив полный комплект документации для заказчика. 

 

Сам Синглтон и его команда программистов продолжат работу с TCD; в их обязанности входят дальнейшая разработка и техническая поддержка.  

 

Все инсталляторы, входящие в Ассоциацию, автоматически получают бесплатную подписку на пакет The CEDIA Designer первого уровня (Media Room, софт для создания комплектов домашних кинотеатров для медиа-комнат) стоимостью 625 долларов США. Кроме того, члены CEDIA получают значительные скидки на приобретение пакетов следующих уровней: Media Room Pro, Cinema Room и Cinema Room Pro. Ассоциация готова предоставить скидки и тем своим участникам, которые занимаются производством аудио-видео компонентов для инсталляционного бизнеса и хотят пополнить базу TCD информацией о своей продукции; сейчас пользователи TCD имеют доступ к характеристикам более 1500 компонентов, производимых шестью десятками компаний.

 

В рамках предстоящей выставки CEDIA Expo 2018 Ассоциация проведёт несколько практических занятий по TCD, а также организует серию вебинаров для желающих ознакомиться с возможностями The CEDIA Designer. 

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