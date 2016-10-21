Домашняя техника Церемония награждения 3D Print Awards

21.10.2016 12:00 17-18 ноября в КВЦ «Сокольники» пройдёт одно из самых важных событий в мире аддитивных технологий – IV ежегодная выставка 3D Print Expo 2016. Традиционно в первый день мероприятия за лучшие достижения в сфере 3D-печати и сканирования будет вручаться престижная международная премия 3D Print Awards.



3D Print Awards – это гарант качественной и продуктивной работы компании, а также важный критерий доверия для её клиентов. В этом году выбирать победителей и вручать почётную премию будет специально приглашенное жюри – эксперты аддитивной отрасли. Их имена будут скоро опубликованы на сайте.



Победителей 3D Print Awards выберут в девяти номинациях.

• Лучший новостной портал. Это единственная номинация, в которой победителя будет определять не жюри, а пользователи – путём онлайн-голосования на сайте события. Они смогут выбрать лучший медийный ресурс, который освещает новости отрасли и информирует о тенденциях развития аддитивных технологий.

• Лучший выставочный стенд. Будет выбран жюри непосредственно в день мероприятия. Призовое место займёт компания, которая представит самый яркий и необычный стенд на выставке.

• Бренд года. За это звание будут соревноваться сильнейшие бренды, которые реализуют эффективную маркетинговую стратегию для продвижения своих продуктов на инновационном отечественном рынке.

• Лучшая инновационная компания года. Статуэтку получит компания, успешно реализовавшая инновационные проекты в области передовых технологий 3D-печати и сканирования.

• Лучшая разработка года. Выиграет компания, которая разработала новую технологию или улучшила характеристики существующего продукта, за счёт чего аддитивное производство стало доступнее, качественнее и проще.

• Лучший отечественный производитель 3D-принтеров. Первое место займёт производитель устройства для 3D-печати, которое обладает рядом уникальных преимуществ, а именно: наличием полноценного сервиса и поддержки.

• Самый востребованный производитель расходных материалов. Премию получит производитель, который изготавливает лучшие по соотношению цена/качество материалы для 3D-печати.

• Лучшая компания, занимающаяся 3D-сканированием объектов. Жюри выберут самого профессионального и опытного создателя реалистичных объёмных моделей.

• Новичок года. В этой номинации эксперты назовут наиболее запомнившуюся, активную и деятельную отраслевую компанию-новичка, которая предложила и реализовала большое количество интересных и полезных идей для развития 3D-отрасли.



Станьте участником 3D Print Expo 2016, регистрируйтесь прямо сейчас: http://3d-expo.ru/ru/register. Связанные новости: Невозможное и реальное на 3D Print Expo 2016! - 23.10.2016 00:12 Вернуться к списку новостей