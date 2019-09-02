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Cервер Zappiti NAS RIP 4K HDR


02.09.2019 11:09

 

 

В России начались продажи восьмидискового домашнего сервера Zappiti NAS RIP 4K с функцией резервного копирования CD, DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D и 4K UHD дисков. Новинка разработана как простое и удобное решение для создания домашней мультимедийной библиотеки.

 

Функция сохранения фильмов и музыки с физических носителей на жёсткие диски сервера максимально оптимизирована и работает на основе собственной базы данных Zappiti Db. Последняя включает более 1,2 миллиона фильмов, издававшихся на различных носителях, и более двух миллионов компакт-дисков. Пользователю не нужно идентифицировать диски и искать метаданных: всё происходит в автоматическом режиме. Устройство имеет восемь слотов для жёстких дисков; на одном сервере Zappiti NAS 4K HDR «умещаются» до 120 тысяч компакт-дисков, 12 тысяч DVD-дисков, две тысячи Blu-ray или тысяча 4K UHD-дисков. Управление мультимедийной библиотекой, хранящейся на сервере, осуществляется с помощью фирменной программы Zappiti Server.

 

Сервер уверенно работает с высокобитрейтным видеоконтентом; использование отказоустойчивого массива данных RAID-5 гарантирует их сохранность. NAS 4K HDR – идеальный партнёр для медиаплееров Zappiti. Используя сервер, можно создать видео-мультирум систему, которая будет управляться с помощью смартфона или планшета или по протоколам сторонних систем, например, Control4, Crestron, ProControl, RTI и Logitech Harmony.

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