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Cетевые аудио-проигрыватели Aurender А100 и А30


18.06.2019 10:30

 

 

В России появились в продаже две новинки от компании Aurender: сетевой проигрыватель/сервер А100 и проигрыватель/сервер/CD-риппер A30.  

 

Модель А100 во многом схожа с популярной моделью A10, но более доступна по цене. Это сетевой плеер с функцией сервера с HDD накопителем ёмкостью 2 Тб и SSD кэшем объёмом 120  Гб. Проигрывателя способен воспроизводить записи, сделанные с применением кодека MQA. Aurender А100 оснащается аналоговым выходом для прямого подключения усилителей или активной акустики, а управление осуществляется с помощью фирменного приложения Aurender Conductor с удобной навигацией как по собственной фонотеке, так и в Tidal.

 

Флагман Aurender A30 объединяет в себе проигрыватель, сервер, CD-риппер и усилитель для наушников. Он оснащен 10 Тб HDD для хранения музыкальных файлов и 480 Гб SSD для кэширования музыки перед воспроизведением. Музыка с компакт-дисков можно сохранять в память устройства в форматах WAV, FLAC или AIFF, при этом обложки, теги и другая информация о считываемом диске будет найдена и загружена из интернета автоматически. Для защиты сохранённых файлов и устройства в целом от внезапного отключения электричества А30 имеет встроенный источник бесперебойного питания, работающий на суперконденсаторах.

 

CD-риппер сконструирован на базе высокоточного оптического привода TEAC. Приложение Manager Companion позволяет настроить все процессы – от алгоритмов риппинга CD до проверки фонотеки на наличие файлов-дубликатов. К Aurender A30 можно подключать усилители и активные колонки, как несимметричные, так и балансные. Помимо пары ЦАП AK4497, работающих в режиме двойного моно с разделением питания по каналам, предусмотрена возможность подключения внешнего ЦАП, включая модели с USB-входом.

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