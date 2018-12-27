Компания Chord Electronics выпустила защитный чехол для усилителя Hugo 2. Он сделан из натуральной кожи и доступен в двух цветах, чёрном и ярко-красном.

Защитный чехол для цифро-аналогового преобразователя и усилителя для наушников Chord Hugo 2 выполнен из натуральной кожи с тиснением – логотипом компании и названием устройства, для которого предназначается. Мягкая внутренняя поверхность защищает корпус усилителя от царапин. В чехле предусмотрены несколько вырезов – для управляющих элементов и дисплея, а также разъёмов для подключения.