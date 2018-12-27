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Чехол для усилителя Chord Hugo 2


27.12.2018 08:00

 

 

Компания Chord Electronics выпустила защитный чехол для усилителя Hugo 2. Он сделан из натуральной кожи и доступен в двух цветах, чёрном и ярко-красном.

 

Защитный чехол для цифро-аналогового преобразователя и усилителя для наушников Chord Hugo 2  выполнен из натуральной кожи с тиснением – логотипом компании и названием устройства, для которого предназначается. Мягкая внутренняя поверхность защищает корпус усилителя от царапин. В чехле предусмотрены несколько вырезов – для управляющих элементов и дисплея, а также разъёмов для подключения.

 

Чехол изготавливается вручную и стоит около 65 долларов США.

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