28.11.2016 17:00

Комплект акустики для домашнего кинотеатра Denon SYS-2020 состоит из пяти сателлитных колонок и сабвуфера, и может быть легко установлен практически в любой комнате.



Новый комплект акустики Denon SYS-2020 включает в себя пять компактных колонок с красивой черной отделкой, прекрасно вписывающихся в интерьер современного дома. Сателлиты оснащены широкополосными динамиками диаметром 80 мм и выполнены в закрытых корпусах. Систему дополняет сабвуфер, развивающий мощность до 100 Вт, со 160-мм басовиком. Суммарный частотный диапазон комплекта составляет 30 Гц – 20 кГц.



Сочетание акустической системы 5.1 и ресивера Denon AVR-X520BT создаст в настоящий домашний кинотеатр. Такой комплект будет обладать весьма выгодным соотношением качества и цены, и позволит создать современный домашний кинотеатр без чрезмерных финансовых затрат.