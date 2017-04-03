ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

«Битва форматов». День открытых дверей в MMS-Cinema

Сладкие продажи выставки «Винил-Джем» 2017

В конце февраля, 24 и 25 числа, в пятницу и субботу по адресу Казанский переулок 2-4 в салоне...

ISR 2017

Амстердам, 7 февраля, открытие выставки Integrated Systems Europe 2017, которая является наиболее...

Четыре аудио-дня в «Аквариуме»


03.04.2017 12:39

 

 

До открытия выставки Hi-Fi & High End Show 2017 остаётся чуть меньше трёх недель. Выставка проходит уже более 20 лет, меняясь вместе с рынком и представляя актуальные тенденции. 

 

В нынешнем году в рамках Hi-Fi Show впервые откроется раздел портативных аудиоустройств Portable Audio, а 20 апреля состоится конференция «Эволюция портативного звука и особенности продаж наушников в современных реалиях». 

 

Расширяется и аудитория: помимо дилеров, инсталляторов, меломанов и просто любителей всего нового и современного, в этом году ожидается присутствие большого количества дизайнеров и архитекторов. Для них в первый день выставки пройдут семинары и мастер-классы «Школы умного дизайна».  

 

Деловая программа второго дня выставки посвящена инсталляциям. В рамках «Дня инсталлятора» планируются рабочие встречи, дискуссии о системах управления «умный дом» и их внедрении при проектировании домов и квартир, включая управление светом, обучающие семинары по мультирум- системам и домашним кинозалам и пр.

 

На третий день, 22 апреля, все желающие смогут посетить два семинара, посвящённые выбору наушников и мобильный ЦАПам, а в воскресенье 23 апреля, «под занавес», пройдёт семинар «Академии винила».

 

Что же касается развлекательной программы, то она начнётся уже со второго дня Hi-Fi. Модные московские диджеи Олег Буянов и Дарья Малыгина проведут «бесшумные DJ сеты». Посетители выставки смогут прослушать их в наушниках, а заодно и протестировать экспонаты Portable Audio.  22 апреля и 23 апреля пройдут джазовые концерты от BIG CITY JAZZ SHOW. 

 

В программе выставки – два очень необычных концерта. 22 апреля организаторы приглашают всех желающих послушать, как звучит терменвокс. Этот удивительный инструмент, для игры на котором не требуется непосредственный контакт с исполнителем, был создан в 1920 году советским изобретателем Львом Сергеевичем Терменом. По окончании концертов композитор и музыкант Олеся Ростовская проведёт мастер-класс по игре на терменвоксе. 

 

Подробно о программе выставки Hi-Fi & High End Show 2017 – на официальном сайте мероприятия.

Связанные новости:
 «Школа умного дизайна» на выставке Hi-Fi & High End Show 2017 - 30.03.2017 11:32
 Hi-Fi & High End Show 2017: раздел Portable Audio - 16.03.2017 10:17
 Hi-Fi & High End Show 2017: открыта онлайн регистрация на выставку - 07.03.2017 10:47
 Премия TOP HIGH END: приём заявок стартовал - 06.03.2017 10:10
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2017 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007