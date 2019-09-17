Четыре дня до Hi-Fi & High End Show Урал

17.09.2019 08:00

Первая уральская выставка аудио-видео компонентов высокого класса Hi-Fi & High End Show Урал стартует уже в этих выходные – она пройдёт в отеле «Московская горка» 21 и 22 сентября. Рассказывает, что нужно знать о предстоящем мероприятии и что никак нельзя пропустить.



Во-первых, в Екатеринбург приедет сам Альт Йонк ван ден Хул (Aalt Jouk van den Hul), основатель и бессменный президент одноимённой компании; он лично представит свою последнюю разработку – расширитель звука The Extender, а также новейшие карбоновые кабели Van den Hul. Во-вторых, посетители выставки смогут послушать две интереснейшие лекции. Одну прочитает Hi-Fi блогер Михаил Борзенков – речь пойдёт о месте винила в истории человечества (и это не шутки); вторую – директор по развитию компании MMS Cinema Олег Люгин; Олег только что вернулся из американского Денвера, где проходила выставка CEDIA Expo, и готов поделиться своим видением ситуации на рынке домашних инсталляций. Кроме того, программа Hi-Fi & High End Show Урал включает мастер-классы о современных форматах окружающего звука и стриминговых сервисах от специалистов Pult.ru, а также закрытую встречу московских дистрибьюторов Hi-Hi и High End аппаратуры и региональных дилеров.



Посетители выставки смогут принять участие в розыгрыше ценных призов: компактного предусилитель Yamaha WXA-50, саундбара Yamaha YAS-108, наушников KEF M500, радиоприёмника Ruark R1MK3. Впервые в России экспертам и любителям покажут акустические системы Olympica Nova и Minima Amator II от итальянской компании Sonus Faber, новую модель Jamo C 97 II из обновлённой серии Concert, линейку аудио-оборудования Cambridge AX, виниловый проигрыватель Thorens TD 148A и колонки Q Acoustics Concept 300. В числе участников выставки – компании Digis и Alef Hi-Fi, Yamaha, Bose, Sony, MMS Cinema, CI Group, Digital Fruits, Simple Distribution, «Домашние Аудио Технологии», Petrik Audio, Pult.Ru, adk.audio, Exclusive Audio.



Часы работы выставки: 21 сентября – с 10:00 до 18:00, 22 сентября – с 10:00 до 17:00. Адрес отеля «Московская горка»: Екатеринбург, улица Московская, 131. Регистрация – на официальном сайте мероприятия.