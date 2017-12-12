Домашняя техника Чистый свет от Martin MAC Encore Wash

12.12.2017 15:14 Компания HARMAN представила новинку модельного ряда Martin – полнофункциональную светодиодную вращающуюся голову MAC Encore Wash. Она предназначена для размытого освещения в тех инсталляциях, где требования к качеству осветительного оборудования особенно высоки. Martin MAC Encore Wash выпускается в двух вариантах, которые отличаются цветовой температурой: модель WRM обеспечивает «тёплое» освещение с цветовой температурой 3000К; цветовая температура модели CLD соответствует дневному освещению и рана 6000К. Оба варианта можно использовать вместо обычных осветительных приборов с вольфрамовой лампой и приборов HMI с линзой Френеля. В новинках использованы инновационная LED-технология и световой источник собственной разработки компании, а также применены эффективная «умная» система охлаждения и оптическая система оригинальной конструкции. Martin MAC Encore Wash обеспечивает яркое смешение цветов по схеме CMY, плавную коррекцию цветовой температуры, позволяет создавать трёхмерные анимационные эффекты благодаря системе Animotion FX. За счёт использования внутренних шторок возможно эффективное, вплоть до полного, диммирование. Вернуться к списку новостей