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Чёрный-чёрный SME 10A


13.12.2018 15:15

 

 

Английский производитель SME выпустил ограниченную партию виниловых проигрывателей модели 10A The Black Edition. Всего будет изготовлено 30 устройств; купить их можно будет только в Великобритании.

 

От базовой модели «специальную версию» 10A отличает картридж Ortofon Cadenza в чёрном цвете. У 10A The Black Edition нет ни одной хромированной детали: новинка осчастливит британских перфекционистов, для которых первостепенное значение имеет не только качество звука, но и эстетическая составляющая.

 

Каждое устройство имеет уникальный серийный номер и соответствующим образом промаркировано. В комплекте с виниловым проигрывателем и картриджем покупатель получит сертификат с именем и личной подписью сотрудника SME, который осуществлял сборку «вертушки».

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