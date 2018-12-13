Чёрный-чёрный SME 10A
Английский производитель SME выпустил ограниченную партию виниловых проигрывателей модели 10A The Black Edition. Всего будет изготовлено 30 устройств; купить их можно будет только в Великобритании.
От базовой модели «специальную версию» 10A отличает картридж Ortofon Cadenza в чёрном цвете. У 10A The Black Edition нет ни одной хромированной детали: новинка осчастливит британских перфекционистов, для которых первостепенное значение имеет не только качество звука, но и эстетическая составляющая.
Каждое устройство имеет уникальный серийный номер и соответствующим образом промаркировано. В комплекте с виниловым проигрывателем и картриджем покупатель получит сертификат с именем и личной подписью сотрудника SME, который осуществлял сборку «вертушки».
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