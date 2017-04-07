Домашняя техника Chord Company: дебют новой серии кабелей

07.04.2017 13:50 Российский дистрибьютор продукции английского бренда Chord, компания Next, впервые представит широкой публике новую серию кабелей Sarum T. Новые модели появились в результате усовершенствования серии Sarum, в которой Chord Company впервые опробовала передовую конструкцию ARAY. В них применён диэлектрик тайлон, уникальность которого заключается в высокой стабильности диэлектрических и электростатических параметров; они не колеблются в зависимости от температуры окружающей среды и не меняются в зоне механических воздействий на материал. Технологические изменения позволили вывести качество передачи музыкального сигнала Sarum T на уровень, сопоставимый с флагманскими кабелями ChordMusic, но с более простой конструкцией и более доступной ценой. Основным отличием кабелей серии ChordMusic от кабелей Sarum T теперь остаётся система экранирования от помех: у ChordMusic шесть экранов, а у Sarum T — два. Российские покупатели кабелей предыдущей серии Sarum могут заказать их апгрейд до спецификации Sarum T. Кабели будут полностью разобраны и повторно собраны вручную – с использованием новых материалов – на заводе Chord Company. В связи с особенностями конструкции апгрейд может быть проведён только для межблочных (цифровых и аналоговых) кабелей, а также для кабелей электропитания. Вернуться к списку новостей