Chord Mojo со скидкой

18.10.2019 07:00

У российских потребителей появилась возможность приобрести портативный ЦАП/усилитель для наушников Chord Mojo со значительной скидкой. Вплоть до 31 декабря 2019 года розничная цена устройства снизится на 10 тысяч рублей и составит 29990 рублей.



Chord Mojo – первый в мире портативный ЦАП с программно-реализованным цифро-аналоговым преобразованием на матрицах FPGA. Его можно использовать с наушниками от 4 Ом до 800 Ом. Устройство имеет два выхода на наушники, USB, коаксиальный и оптический входы, поддерживает цифровой PCM-поток с параметрами от 44.1 кГц до 768 кГц и DSD 64 - 256 МГц. Частота дискретизации воспроизводимого файла отражается с помощью цветовых индикаторов; уровень громкости регулируется с помощью двух кнопок с подсветкой.



Помимо собственно ЦАП/усилителя, со скидкой в 50% (то есть за 3800 рублей вместо 7600) можно будет купить и защитный чехол для него – при условии одновременной покупки Chord Mojo и беспроводного интернет-модуля Chord Poly. Количество товара, участвующего в акции, ограничено; возможно досрочное прекращение акции или изменение её условий.