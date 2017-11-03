03.11.2017 11:15

В линейке лазерно-фосфорных проекторов Christie GS появились две новые модели. Новинки предназначены для использования в офисах и образовательных учреждениях, а также в сфере арендных решений.

Компактные и практически бесшумные (36 дБА) проекторы способны создавать световой поток мощностью 6 750 ISO люмен. Это значит, что изображение остаётся ярким даже в условиях высокой общей освещённости, что особенно важно в учебных аудиториях и переговорных. Коэффициент контрастности 4 000 000:1. Есть возможность выбора разрешения: HD (1920 x1080) или WUXGA (1920 x 1200).