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Christie 630-GS: функционально и доступно


03.11.2017 11:15

 

 

В линейке лазерно-фосфорных проекторов Christie GS появились две новые модели. Новинки предназначены для использования в офисах и образовательных учреждениях, а также в сфере арендных решений. 

 

Компактные и практически бесшумные (36 дБА) проекторы способны создавать световой поток мощностью 6 750 ISO люмен. Это значит, что изображение остаётся ярким даже в условиях высокой общей освещённости, что особенно важно в учебных аудиториях и переговорных. Коэффициент контрастности 4 000 000:1. Есть возможность выбора разрешения: HD (1920 x1080) или WUXGA (1920 x 1200).

 

Для новых моделей Christie предлагает большой выбор сменных объективы: обе новинки совместимы со всеми объективами линейки GS-Series, включая новые сверхкороткофокусные объективы (UST),.  что дает широчайшие возможности по установке и использованию.

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