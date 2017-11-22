22.11.2017 11:40

Crimson Series – новая линейка 3DLP лазер-фосфорных проекторов от Christie, с мощностью светового потока 25 тысяч люмен и технологией BoldColor.

Лазерный твердотельный источник света имеет степень защиты IPX5, поэтому проекторы можно устанавливать как в помещениях, так и на открытых уличных пространствах. Преимущества проекторов новой серии – сверхбыстрая обработка света и минимум времени, требующегося для калибровки изображения: комплекс решений Christie Mystique сокращает его с нескольких часов до считанных минут.

Безламповые проекторы Christie Crimson WU25 и HD25 совместимы с объективами проекторов Christie M Series и Christie J Series. Они бесшумны, компактны и рассчитаны на долгую и интенсивную эксплуатацию. Новинки в первую очередь предназначены для использования в арендных и сценических решениях, а также подходят для стационарных инсталляций.