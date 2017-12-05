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Christie D Series: проекторы с технологией 3LCD


05.12.2017 18:23

 

 

Компания Christie представила три модели нового поколения в линейке видеопроекторов D Series: LWU720i-D, LWU620i-D и LHD720i-D. Это одноламповые проекторы яркостью до 8 100 ISO люмен и разрешением WUXGA и HD. 

 

Все три новинки компактны, совместимы с широким спектром объективов, в том числе сверхкороткофокусных, имеют возможность настройки разрешения и обеспечивают безупречное качество изображения. Среди устройств данного класса новые проекторы D Series выделяются ещё и весьма привлекательной ценой.

 

Коэффициент контрастности в новых Christie D Series – 65 000:1; срок службы лампы составляет 3000 часов. Проекторы легко интегрируются с другими устройствами. LWU720i-D, LWU620i-D и LHD720i-D – разумная альтернатива лазер-фосфорным моделям, особенно в тех случаях, когда бюджет на приобретение нового проектора невелик. Благодаря цене и функциональности они идеально подходят для использования в учебных заведениях, музеях, государственных учреждениях, могут применяться в сфере арендных и сценических решений.  

 

Продажи новых моделей Christie D Series начнутся в декабре 2017 года. Компания-производитель обеспечивает трёхлетнюю гарантию на запасные части и техническое обслуживание. 

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