05.12.2017 18:23

Компания Christie представила три модели нового поколения в линейке видеопроекторов D Series: LWU720i-D, LWU620i-D и LHD720i-D. Это одноламповые проекторы яркостью до 8 100 ISO люмен и разрешением WUXGA и HD.

Все три новинки компактны, совместимы с широким спектром объективов, в том числе сверхкороткофокусных, имеют возможность настройки разрешения и обеспечивают безупречное качество изображения. Среди устройств данного класса новые проекторы D Series выделяются ещё и весьма привлекательной ценой.

Коэффициент контрастности в новых Christie D Series – 65 000:1; срок службы лампы составляет 3000 часов. Проекторы легко интегрируются с другими устройствами. LWU720i-D, LWU620i-D и LHD720i-D – разумная альтернатива лазер-фосфорным моделям, особенно в тех случаях, когда бюджет на приобретение нового проектора невелик. Благодаря цене и функциональности они идеально подходят для использования в учебных заведениях, музеях, государственных учреждениях, могут применяться в сфере арендных и сценических решений.