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Christie D4K40-RGB: «всё в одном»


19.10.2018 14:35

 

 

Новому 3DLP-проектору Christie D4K40-RGB найдётся применение на площадках для масштабных мероприятий, в спортивных сооружениях, залах для купольной проекции и со сверхбольшим экраном, в планетариях и парках аттракционов.  

 

Это самый компактный и лёгкий всенаправленный RGB laser проектор высокой яркости в форм-факторе «всё в одном». У него нет тяжёлых внешних систем охлаждения, выносных блоков с лазерным источником света или специальных монтажных стоек: все системы объединены в компактном корпусе. D4K40-RGB совместим с большинством объективов Christie Boxer.

 

Устройство гарантированно проработает более 30000 часов, прежде чем яркость снизится до уровня 80 процентов. Проектор обеспечивает коэффициент контрастности 5000:1 и частоту до 120 кадров в секунду. Использование запатентованного герметичного оптического тракта означает восемь и более лет стабильной работы без потери качества и практически без потребности в обслуживании. Технология Christie TruLife поддерживает систему обработки видеосигнала, способную обеспечить скорость до 1,2 гигапикселей в секунду для создания 4К DLP изображения с частотой 120 Гц. 12G-SDI, DisplayPort, блок ввода Christie Terra SDVoE, Christie Link и другие интерфейсы позволяют подключить несколько источников сигнала. 

 

Поставки Christie D4K40-RGB начнутся в декабре 2018 года. Гарантия на запчасти и техническое обслуживание составит три года. 

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