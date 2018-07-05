05.07.2018 16:50

Компания Christie расширила линейку лазерных 1DLP проекторов, выпустив модели с мощностью светового потока 16000 и 20000 люмен. Поставки начнутся в августе 2018 года.

Модели Christie D20WU-HS и D20HD-HS (20000 люмен) – самые лёгкие и яркие на сегодня 1DLP лазерные проекторы, а Christie D16WU-HS и D16HD-HS (16000 люмен) – самые лёгкие и яркие 1DLP лазерные проекторы, способные работать в сети с рабочим напряжением 110 В и силой тока 15 А без потери яркости.

Проекторы HS Series легко монтировать, их источник света долговечен и способен выдержать большие нагрузки. Все модели оснащены запатентованной технологией Christie BoldColor, благодаря которой создаваемые изображения ярки и реалистичны, а цветопередача отличается высокой точность и отвечает стандарту Rec. 709. Устройства поддерживают разрешение HD/WUXGA.