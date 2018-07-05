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Christie ярче всех


05.07.2018 16:50

 

 

Компания Christie расширила линейку лазерных 1DLP проекторов, выпустив модели с мощностью светового потока 16000 и 20000 люмен. Поставки начнутся в августе 2018 года. 

 

Модели Christie D20WU-HS и D20HD-HS (20000 люмен) – самые лёгкие и яркие на сегодня 1DLP лазерные проекторы, а Christie D16WU-HS и D16HD-HS (16000 люмен) – самые лёгкие и яркие 1DLP лазерные проекторы, способные работать в сети с рабочим напряжением 110 В и силой тока 15 А без потери яркости. 

 

Проекторы HS Series легко монтировать, их источник света долговечен и способен выдержать большие нагрузки. Все модели оснащены запатентованной технологией Christie BoldColor, благодаря которой создаваемые изображения ярки и реалистичны, а цветопередача отличается высокой точность и отвечает стандарту Rec. 709. Устройства поддерживают разрешение HD/WUXGA.

 

При необходимости можно приобрести проекторы Christie D20WU-HS/D20HD-HS и D16WU-HS/D16HD-HS со встроенным модулем блендинга и коррекции геометрии изображения Christie Twist – с его помощью можно легко и быстро настроить проектор для работы с нестандартным экраном или несколькими экранами. Благодаря функции всенаправленной проекции устройство можно установить в любом положении.

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