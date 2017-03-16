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Christie: медиасервер Pandoras Box Octo Server


16.03.2017 10:01

 

 

Новый Octo Server – это чрезвычайно мощная система с возможностью подключения на выходе до восьми устройств. При этом клиент может самостоятельно подобрать конфигурацию в зависимости от необходимого уровня производительности. Каждое устройство может быть оптимизировано в соответствии с требованиями клиента и бюджетом того или иного проекта. 

 

В зависимости от комплектации новые серверы Pandoras Box имеют от одного до восьми независимых выходов. Сигнал каждого канала можно обрабатывать независимо, корректируя геометрию и настраивая разрешение. Объём хранилища данных увеличен: медиасервер способен хранить до двух часов несжатого видео с разрешением 4К. Как и другие модели, новинка оснащена графической картой NVIDIA Quadro GPU и процессором Intel Xeon. 

 

Увидеть новый Christie Pandoras Box можно на выставке Prolight + Sound, которая пройдет в Германии с 4 по 7 апреля 2017 года.

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