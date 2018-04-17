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Christie: новинки серии GS


17.04.2018 16:20

 

 

Компания Christie пополнила свой ассортимент двумя новыми лазер-фосфорными моделями 1DLP проекторов Christie DHD635-GS и Christie DWU635-GS с функцией коррекции геометрии изображения и блендинга.

 

Проекторы оснащаются высокоэффективными лазерными диодами. Мощность светового потока – до 6750 ISO люмен, гарантированный рабочий ресурс источника света – 20 тысяч часов. Технология Christie RealBlack обеспечивает коэффициент контрастности полного включения/выключения 4 000 000:1 при малошумной работе (36 дБА). При установке проекторов их можно поворачивать на 360 градусов, то есть использовать в альбомной и в портретной ориентации. 

 

Новинки имеют небольшие габариты и вес; фирменная гарантия на ремонт и запасные части действует в течение трех лет. Проекторы подойдут для самых разнообразных бизнес-целей – для обучения, проведения совещаний и конференций; их можно использовать в фиксированных инсталляциях в офисах, музеях, библиотеках или для арендных решений. Christie DHD635-GS и DWU635-GS совместимы со всеми объективами из линейки GS Series, в том числе с новым ультракороткофокусным Ultra Short Throw. Поставки начнутся в апреле 2018 года. 

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