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Christie Roadie 4K40-RGB и Mirage 4K40-RGB


05.06.2019 16:15

 

 

Компания Christie начала поставки двух новых моделей лазерных проекторов: Roadie 4K40-RGB – он представляет собой новую лазерную версию проектора D4K40-RGB – и RGB pure laser Mirage 4K40-RGB.

 

Christie Roadie 4K40-RGB яркостью 40 тысяч люмен отличается исключительно широкой цветовой гаммой и невероятной реалистичностью изображения. Roadie не нужны внешние системы охлаждения, выносные блоки с лазерным источником света или монтажные стойки: всё необходимое уже предусмотрено конструкцией корпуса. Проектор снабжен укреплённым монтажным каркасом и полностью готов к установке. Новинка способна проработать более 30 тысяч часов, прежде чем яркость снизится до уровня 80%, имеет коэффициент контрастности 5000:1, оснащена запатентованным герметичным оптическим трактом Christie; благодаря системе распределения данных через оптоволокно Christie Link 4К сигнал с дискретизацией 4:4:4 и частотой 120 Гц можно передавать на расстояние до 4 километров. Благодаря наличию 12G-SDI, DisplayPort, блока ввода Christie Terra SDVoE и других интерфейсов к проектору можно подключать несколько источников сигнала.

 

Проекционные устройства Christie серии Mirage давно лидируют в области создания 3D изображений. Новый RGB pure laser проектор Mirage 4K40-RGB выполнен в форм-факторе «всё в одном». В нём предусмотрены коррекция геометрии изображения, блендинг, отслеживание информации по ближней бесконтактной связи, а также экран предпросмотра.

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