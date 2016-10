07.10.2016 12:00

1 ноября в Экспоцентре в павильоне «Форум» стартует ISR. Свое участие в проекте уже подтвердили мировые и российские производители и дистрибьюторы аудиовизуального и информационно-коммуникационного оборудования и системной интеграции, среди которых Absen, АМС, AV Stumpfl, Barco, Bose, Canon, Crestron, CTC CAPITAL, CVGAudio, ГК DIGIS, Evertz Microsystems, Extron Electronics, Gloshine Technology Co., Glux Visual Effects Tech Co., Harmаn, Hi-Tech Media, Iiyama, IMS, Intel, Ladon-N, LED-Russia, LG Electronics, Liantronics Co., Light Technologies, Lightking Tech Group Co., Lingyin Electronic Co, Loewe, Logitech, Magnimage, Matrox, Mitsubishi Electric, MixArt Distribution, NovaStar Tech Co., Oppo Digital , Panasonic, Peerless, Polymedia, Profdisplay, Restmoment, Retop led display Co., RGBlink, Shure, SINTEZ audio, Smart Media Europe, Solecolor Optoelectronics Co., Sonance, TAIDEN Industrial, Unilumin Group Co., Videon, Vostok LED, WEY Technology, Xavtel, Yamaha, АВ-Центр, Брюллов Консалтинг, РусимпульсПроект, Спецпоставка и другие.



Уже сегодня часть экспонентов ISR'2016 готова рассказать о том, какие решения они представят на юбилейной выставке. Например, производитель Crestron привезет действующую систему распределения видеоконтента HD и 4К DigitalMedia, а также новейшую систему цифровой обработки аудио - DSP процессоры линейки AVIA. Компания представит новые стандарты решения для разных типов переговорных комнат вместе с действующим примером.



Еще один производитель - компания Mitsubishi Electric совместно с компаниями ProSoft и Imtech проведет на своем стенде серию презентаций автоматизированных систем управления производством, энергетическими объектами, инженерными сооружениями и транспортными потоками.



Ведущая российская компания Polymedia представит на стенде не только аудиовизуальные технологии, но и интегрированные с ними системы визуализации и анализа данных, разработка которых стала возможна благодаря открытию на базе Polymedia дочерней компании, специализирующейся на BI-разработке Visiology.



На стенде производителя телевизоров и компьютерных мониторов hi-end класса Iiyama в этом году будут продемонстрированы встраиваемые проекционно-ёмкостные сенсорные мониторы 21” TF2234, 32”TF3237, 42”TF4237, а также монитор 65” разрешением 4К UHD TF6537.



Крупный российский дистрибьютор ГК DIGIS обещает не только множество новинок от лидеров рынка в области акустики, систем отображения, коммутации, но совершенно новый концепт стенда: на выставке будет выстроен функциональный макет комплексного объекта (стадион), при помощи которого можно наглядно разобраться в работе всевозможных мультимедийных решений. Здесь каждый желающий сможет принять участие в виртуальном соревновании с совершенно реальными призами.



На стенде «Брюллов Консалтинг/Televic/Analog Way» будет представлена вся линейка оборудования Televic: от базовой конференц-системы D-Cerno с управлением D-Cerno App до самых последних разработок на базе мультимедиа шины Televic Pluxus: блоки Video-IN и Video-OUT, позволяющие построить всю систему видеокоммутации в зале на базе Televic, мультимедийный пульт Unicos 10”, позволяющий просматривать до 6 видеопотоков высокого качества, новую систему автоматического наведения камер T-Cam и др. Специалисты готовятся продемонстрировать работу флагманского процессора Ascender48 от Analog Way, а также дать гостям профессиональную консультацию о заинтересовавшем их оборудовании.



Центр дистрибуции мультимедийного оборудования «Хай-Тек Медиа» представит последние достижения в области AV-технологий ведущих производителей. Среди них: Hitachi LP-WX3500/WU3500 - проекторы с твердотельным источником света; Biamp TesiraLUX - мультимедийная платформа, которая обеспечивает сетевое распределение видеосигнала без задержки, с разрешением до 4K; Shure Microflex Advance - новое поколение микрофонных массивов для конференц-залов с DSP, управляемых через браузер; Bosch Dicentis - революционная платформа для конференций любого масштаба; Lumens VC-A60S и VC-A70H - поворотные камеры для больших конференц-залов и аудиторий с ультравысоким разрешением 4K Ultra HD; VS-LC102 CaptureVision Station - решение «все-в-одном» для синхронной записи видео, хранения данных, видеотрансляции и удаленного доступа со встроенным жестким диском; Arthur Holm AH15DX216GATalkShare – новый выдвижной монитор серии Dynamicx2Share, сочетающий в себе весь необходимый функционал для проведения мероприятий, без необходимости в дополнительных внешних устройствах.



Центром внимания на стенде компании Videon станет контроллер видеостены Videon как основа мультимедийных инсталляций – специалисты продемонстрируют оборудование и расскажут о его сферах применения и типовых проектах.



Это лишь малая часть решений, которые представят лидеры рынка на выставке ISR'2016.