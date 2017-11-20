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CI Group: двенадцать брендов за двенадцать месяцев


20.11.2017 17:22

 

 

Дистрибьюторская компания CI Group начала свою работу на российском аудиорынке ровно один год назад. На тот момент в активе компании было десять брендов.

 

Спустя двенадцать месяцев количество брендов, продукцию которых представляет CI Group, достигло дюжины. Самым последним «приобретением» стал немецкий Oehlbach, входящих в холдинг Voxx. В ассортименте Oehlbach, история которого насчитывает сорок лет – разнообразная кабельная продукция, большая часть которой производится в Германии, Швейцарии и Италии; сетевые фильтры и стабилизаторы, фоно предусилители, усилители для наушников, ЦАП и многое другое.

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